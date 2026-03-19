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19.03.2026 11:27:38
Grüne in Baden-Württemberg laden CDU zu Sondierungen ein
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Grünen in Baden-Württemberg haben die CDU zu einem Sondierungsgespräch eingeladen. Ziel sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilten die Grünen mit./poi/dna/DP/jha
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