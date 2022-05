Grüne in NRW setzen auf Zweier-Koalition nach Landtagswahl

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Beflügelt von hohen Umfragewerten machen sich die Grünen in Nordrhein-Westfalen Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung in einem Zweier-Bündnis nach der Landtagswahl an diesem Sonntag. "Wir werden bis zum 15. Mai alles dafür tun, so stark wie möglich zu sein", sagte Spitzenkandidatin Mona Neubaur am Dienstag. "Je stärker die Grünen sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es für eine Zweier-Konstellation in Nordrhein-Westfalen reichen wird."

Die Grünen könnten Umfragen zufolge mit 16 bis 17 Prozent ihr bestes Landtagswahlergebnis in NRW erreichen und hinter CDU und SPD auf dem dritten Platz landen. Bei der Regierungsbildung könnte der Öko-Partei damit eine zentrale Rolle zukommen. So könnte Umfragen zufolge bei einem Sieg der CDU ein schwarz-grünes Bündnis möglich werden. Aber auch eine Ampel aus SPD, FDP und Grünen nach dem Vorbild im Bund wäre denkbar.

Eine Koalitionsaussage machte Neubaur nicht. Es sei "vielleicht gar nicht so spielentscheidend", welcher Mann das Amt des Ministerpräsidenten übernehme, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin. Laut Umfragen liefern sich die CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ein Kopf-an-Kopf-Rennen. "Egal in welcher Regierungskonstellation - wir Grüne sind der Garant für die Gestaltung des dringend notwendigen Wandels", sagte Neubaur. Darum sei es wichtig, dass die Grünen mit einem starken Ergebnis in der nächsten Regierung Verantwortung übernehmen könnten./dot/DP/jha