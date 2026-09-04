04.09.2026 07:21:38

Grüne-Kandidatin will Klimakrise in Sachsen-Anhalt bekämpfen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Grünen-Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz das Ziel ihrer Partei bekräftigt, dass das Land schon 2035 klimaneutral werden soll. Dies sei einfach notwendig, sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". In jeder einzelnen Hitzephase des letzten Sommers sei der heißeste Ort in Sachsen-Anhalt gewesen. Teilweise sei den Bauern der Raps auf den Feldern aus den Schoten gefallen.

Sie bilanzierte: "Wir haben ein Problem mit der Klimakrise in Sachsen-Anhalt. Und da habe ich jetzt noch nicht über die Hitze in den Städten und die gesundheitlichen Folgen von Hitze gesprochen."

Die Abgeordnete, die früher als Krankenschwester gearbeitet hat, sagte, schon jetzt sei Sachsen-Anhalt Vorreiter bei erneuerbaren Energien mit 60 Prozent von ihnen im Energiemix. "Da geht noch mehr und da geht vor allem deshalb noch mehr, weil wir hier die Ressourcen dafür haben. Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben die Flächen und wir haben auch zum Beispiel Landwirte, die sagen: Ich kann das bei mir auf den Flächen auch mit unterbringen."

Mit Blick auf hohe Energiekosten sieht Sziborra-Seidlitz auch die Bundesregierung in der Pflicht, wenn es darum geht, die Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt aus ihrer derzeit schwierigen Lage zu retten. Es sei wichtig, dass die Bundesregierung bei der Gasstrategie auch die sachsen-anhaltischen Standorte mitdenkt. "An vielen Stellen" sei das nicht geschehen, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin./ija/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:17 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:43 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen