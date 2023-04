Grüne Mihalic warnt vor 'Zaudern und Zögern' beim Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Politikerin Irene Mihalic hat die Koalitionspartner davor gewarnt, im Bundestag die Pläne zum Heizungstausch halbherzig umzusetzen. Das Kabinett habe die Wärmewende im Gebäudebereich beschlossen, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das habe auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) klargemacht.

"Nun ist es an uns im Parlament, das verantwortungsvoll umzusetzen. Es ist dabei wichtig, dass die Koalitionspartner für das, was sie im Koalitionsausschuss und Kabinett zugesagt haben, auch in ihren eigenen Fraktionen werben", sagte Mihalic. "Im parlamentarischen Verfahren kann sich immer etwas tun - doch das darf nicht in Zaudern und Zögern enden."

Vorgesehen ist, dass ab 2024 möglichst jede neueingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Damit soll für den Klimaschutz der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Geplant sind Übergangsfristen, Ausnahmen und eine finanzielle Unterstützung des Bundes.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte zur Verabschiedung im Kabinett eine Protokollerklärung abgegeben und eine "praxistaugliche und finanzierbare" Umsetzung des Grundsatzes der Technologieoffenheit gefordert. In der Erklärung heißt es, das Finanzministerium stimme dem Gesetzentwurf "im Bewusstsein" zu, dass die Fraktionen im parlamentarischen Verfahren über den Entwurf intensiv beraten und Änderungen vornehmen werden.

Sie glaube, dass allen Koalitionspartnern und Scholz bewusst sei, dass die Bürgerinnen und Bürger rasch Klarheit über Gesetzesinitiativen erwarteten, die für den klimafreundlichen Umbau wichtig seien, sagte Mihalic. "Wer eine Fortschrittskoalition sein will, der muss auch voranschreiten. Denn sonst haben wir Stillstand, und das ist das Gegenteil von Fortschritt. Das können wir uns nicht mehr leisten."/hrz/DP/mis