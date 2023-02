Grüne nicht uneingeschränkt für mehr Geld für den Wehretat

Düsseldorf (Reuters) - Die Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach zehn Milliarden Euro mehr für den Wehretat trifft bei den Grünen nicht auf uneingeschränkte Zustimmung.

"Erst wissen, wofür wir Geld ausgeben, erst wissen, in welchen Strukturen es ausgegeben wird, dann können wir uns natürlich auch über die Geldsummen unterhalten", sagte der Grünen-Co-Vorsitzende Omid Nouripour am Dienstag im ZDF. Es sei klar, dass bei der Bundeswehr "massive" Strukturreformen anstünden, allerdings seit vielen Jahren. Bislang sei das Geld nicht bei der Truppe angekommen, sondern in "merkwürdigen" Projekten versickert. Insidern zufolge strebt der neue Verteidigungsminister Pistorius (SPD) für nächstes Jahr bis zu zehn Milliarden Euro zusätzlich für den Wehretat an.

