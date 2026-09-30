30.09.2026 06:23:38

Grüne: Pflegeform muss Familien entlasten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag fordert bei der geplanten Pflegereform vor allem Entlastungen für Familien. Familien würden an anderer Stelle schon immens belastet, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Misbah Khan der Deutschen Presse-Agentur. "Ob beim Unterhaltsvorschuss, beim Elterngeld oder bei der Familienmitversicherung: Überall wird gekürzt oder es sind Kürzungen vorgesehen." Dieses Muster dürfe sich bei der Pflegereform nicht wiederholen.

Ein Hauptziel der schwarz-roten Koalition bei ihrer geplanten Pflegereform ist eine Verhinderung von erneuten Beitragserhöhungen, da die Pflegekosten immer weiter steigen. Dabei will sie auch Änderungen bei den Leistungen vornehmen. Verhandlungen von Union und SPD über die auch intern umstrittenen Sparvorschläge hatten sich am späten Dienstag hingezogen.

Familien trügen einen erheblichen Teil der Last - bei der Organisation der Pflege, der Betreuung oder der eigentlichen Pflege, sagte Khan weiter. Nach ihrer Ansicht soll die Reform deshalb Verbesserung für Pflegebedürftige bringen, die nicht durch weitere Belastungen für Angehörige finanziert werden. "Und sie muss im Sinne der Generationengerechtigkeit das System so stabilisieren, dass es auch noch in Jahrzehnten Tragfähigkeit beweist."/bw/DP/mis

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