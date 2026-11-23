BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der Klimakonferenz in der Türkei hat Grünen-Chefin Franziska Brantner der Bundesregierung mangelndes Engagement vorgeworfen. Brantner sagte vor Beratungen des Bundesvorstandes in Berlin, weder Deutschland noch die EU hätten sich vor Ort in ausreichendem Maße eingebracht. Die Bundesregierung trage eine Verantwortung für das Scheitern der Konferenz. In Deutschland mache die Bundesregierung beim Klimaschutz außerdem Rückwärtsschritte.

Die Grünen hatten bereits kritisiert, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht bei der Klimakonferenz war. Brantner sagte, in Deutschland müssten die Abhängigkeiten von fossilen Abhängigkeiten verringert werden, statt weiter auf Gas und Öl zu setzen. "Das ist das Gebot der Stunde." Die Bundesregierung aber habe das Heizungsgesetz abgeschwächt. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien drohten Rückschritte, sagte Brantner mit Blick auf von der Regierung geplante Reformen beim Erneuerbare-Energien-Gesetz./hoe/DP/zb