Grüne und FDP bekennen sich zu "Aufbruch" in neuer Regierung

BERLIN (Dow Jones)--Grüne und FDP haben nach ihrem zweiten Sondierungsgespräch über ein "neues Bündnis" den Willen zu einem gemeinsamen Aufbruch betont, aber auch bisher bestehende Differenzen betont. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte, es handele sich um einen "historischen Moment" in der deutschen Gesellschaft, "weil es eine Politik voraussetzt, die sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ausrichtet, sondern für einen wirklichen Aufbruch, für eine wirkliche Erneuerung in dieser Gesellschaft sorgt". Es gelte, gerade bei den großen Zukunftsaufgaben "jetzt einen Aufbruch gemeinsam zu schaffen". Man habe sich nun in größerer Runde getroffen, um "schon einen ersten kleinen Schritt zu gehen".

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte bei einem gemeinsamen Statement mit Baerbock und Grünen-Co-Chef Robert Habeck, die Bundestagswahl sei "eine Zäsur" gewesen. Die Menschen hätten sich gegen den Status quo entschieden. "Wir treten jetzt gemeinsam in eine offene Situation, in der vieles in unserem Land neu begründet und neu gegründet werden kann", sagte er. "Wir fühlen uns gemeinsam beauftragt, in Deutschland einen neuen Aufbruch zu organisieren." Allerdings hätten beide Parteien bisher "den Status quo aus unterschiedlichen Perspektiven bewertet und kritisiert", räumte er auch ein. So gebe es bei Klimaschutz und Finanzen "zweifelsohne Unterschiede".

Habeck erklärte, beide Parteien stünden für Veränderung, "aber nicht notwendigerweise für die gleiche Form von Veränderung". In den vergangenen Tagen sei aber eine sachorientierte Gesprächskultur aufgebaut worden. Nun würden die Gespräche bilateral weitergeführt, und die Sondierungen mit SPD und Union begännen. "Dann wird man sehen, welche Dynamik die nächsten Tage, vielleicht Wochen entfalten", betonte er. Es sei aber ein "ganz guter Start auf dem Weg zur Bildung einer neuen Regierung" gelungen. "Wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade", erklärte er. "Diese Schraube ist jedenfalls in den ersten Tagen sehr gerade eingesetzt worden."

Alle drei lehnten aber nähere Angaben zu Details der Verhandlungen ab. Man wolle "keine Zwischenergebnisse oder Wasserstandsmeldungen" verkünden, sagte Lindner.

