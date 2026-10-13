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13.10.2026 19:22:38
Grüne und SPD in Berlin unterbrechen Sondierungen mit Linken
BERLIN (dpa-AFX) - Grüne und SPD in Berlin haben die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung mit dem Wahlsieger Linke unterbrochen. Zunächst müsse eine von allen Mitgliedern der Linke-Fraktion unterzeichnete Erklärung zum Umgang mit Antisemitismus bewertet werden, teilten die beiden Parteien mit./kr/DP/men
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