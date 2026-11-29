BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen warnen bei den geplanten Einsparungen in der Pflegeversicherung vor wachsendem Druck auf Kinder und Jugendliche, die bei der Pflege von Familienmitgliedern helfen. "Kinder brauchen Zeit für Schule, Freunde und ihre eigene Entwicklung", sagte die pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Simone Fischer, der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung müsse daher bei der Pflegereform prüfen, ob ihre Pläne dazu führen, dass Kinder und Jugendliche zu Hause noch mehr Pflege übernehmen.

Die schwarz-rote Koalition plant noch in diesem Jahr ein Spargesetz, um die Finanzen der Pflegeversicherung für 2027 zu stabilisieren und allgemeine Beitragserhöhungen zu verhindern. Geplant sind dabei auch Änderungen bei Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige daheim. Sie sollen in neuen Budgets gebündelt werden. Darin aufgehen sollen auch bisherige Leistungen der Verhinderungspflege, wenn eine pflegende Person zeitweise ausfällt.

Fischer sagte: "Wer bei der Entlastung von Familien spart, muss beantworten, wer die Pflege dann übernimmt. Die Arbeit verschwindet ja nicht." Es dürfe nicht zugelassen werden, dass Kinder die Lücke schließen müssen. Wenn eine Familie für ein paar Stunden eine Vertretung brauche, müsse auch jemand kommen, der die Pflege übernimmt. Hintergrund ist, dass teils auch Kinder und Jugendliche regelmäßige Pflegeverantwortung für Angehörige tragen - etwa mit Hilfe beim Anziehen, beim Medikamenten-Einnehmen oder beim Einkaufen./sam/DP/mis