16.01.2026 05:49:39
Grüne Woche öffnet Tore für Besucherinnen und Besucher
BERLIN (dpa-AFX) - Die Internationale Grüne Woche öffnet am Freitag (10.00 Uhr) die Tore für Besucherinnen und Besucher. Rund 1.600 Aussteller zeigen Agrar-Spezialitäten aus den deutschen Regionen und rund 50 Ländern. Nachdem im vergangenen Jahr in der Tierhalle aufgrund der damals um sich greifenden Maul- und Klauenseuche nur Rinder-Attrappen zu sehen waren, stehen in den Ställen dieses Mal wieder echte Kühe und Schafe. In der Blumenhalle liegt der Fokus auf den Berliner 1920er Jahren unter dem Motto "Babylon Garden".
Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zum ersten Mal fand die Agrarschau im Februar 1926 statt. Es ist nun die 90. Ausgabe. Beim Eröffnungsrundgang am Freitagmorgen werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet. Kommende Woche ist zudem ein Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geplant./maa/DP/nas
