Grüne wollen Energiegeld für Entlastung Ärmerer

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen drängen wegen der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise auf die Auszahlung eines Energiegeldes. Dieses soll den ärmeren Menschen besonders helfen und auch zum Energiesparen anregen, wie die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang erklärte. Die Regierungskoalition sei aktuell noch uneins über den Inhalt des Entlastungspakets. Die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nach einen Tankrabatt greifen laut Lang zu kurz.

"Das Wichtige ist, dass es in die Breite wirkt, dass es umfassend wirkt und dass es gleichzeitig eine ökonomische Lenkungswirkung hat und vor allem auch denen am meisten zugutekommt, die es am stärksten brauchen", sagte Lang nach Beratungen des Bundesvorstandes zu den Forderungen der Grünen. Hier gebe es unterschiedliche Vorschläge, wie etwa ein sozial gestaffeltes Energiegeld, eine Auszahlung über verschiedenste staatliche Stellen bis hin zur Schecklösung. Weiterhin sollte es einen höheren Heizkostenzuschuss für ärmere Haushalte geben.

Vorschläge von FDP-Chef Lindner nach einem Tankrabatt von mindestens 10 Cent pro Liter beurteilte sie kritisch. "Es gibt jetzt verschiedene Vorschläge, die im Raum stehen. Das ist auch erst mal gut. Es wäre nur ganz gut, wenn die Vorschläge dann auch Sinn machen würden", so Lange. Denn das Entlastungspaket könne nicht nur beim Benzin ansetzen. Die Gaspriese seien für viele eine noch größere Belastung und auch die steigenden Lebensmittelpreise bereiteten Probleme. Außerdem fehle bei Lindners Vorschlag die lenkende Wirkung hin zu weniger Energieverbrauch und mehr Energieeffizienz.

"Hier braucht es eine umfassende Entlastung, die für verschiedene Leute in auch verschiedenen Lebenslagen funktionieren kann", so Lang. Die Entlastungen sollten nicht bei denjenigen ankommen, die viel hätten, sondern vor allem diejenigen begünstigen, die weniger gut dastünden. Lang erwartet, dass man in der Koalition bis Ende der Woche "einen großen Schritt weiter" sein könne auf dem Weg hin zu einem gemeinsamen Entlastungspaket.

March 14, 2022 10:36 ET (14:36 GMT)