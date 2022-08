Grünen-Bundestagsfraktion trifft sich zu Klausur in Potsdam

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundestagsfraktion kommt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Potsdam zu einer dreitägigen Klausur zusammen. Die Beratungen sind intern, zum Auftakt am Mittwoch und zum Abschluss am Donnerstag sind allerdings Pressekonferenzen geplant.

Themen des Treffens sind die Klimakrise, Energiepolitik sowie die steigenden Preise und eine Bestandsaufnahme der Regierungsbeteiligung in der Ampel-Koalition mit SPD und FDP. Dabei diskutieren die Abgeordneten auch mit externen Experten wie Wissenschaftlern. Für Donnerstag ist ein Austausch mit den beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour sowie Mitgliedern der Bundesregierung geplant./hrz/DP/stw