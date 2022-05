Grünen-Bundestagsfraktionschefin wünscht FDP Einzug in Landtag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, hofft für die FDP, dass ihr der Einzug in den NRW-Landtag gelingt. "Ich wünsche der FDP heute Abend, dass sie im Landtag in Nordrhein-Westfalen als demokratische Kraft drin bleibt", sagte Haßelmann am Sonntagabend.

Zum Wahlergebnis ihrer Partei in NRW äußerte sich Haßelmann geradezu euphorisch. "Für uns ist heute Abend klar, das ist ein großartiger Abend." Die Grünen im Land kämen von einem Wahlverlust bei der letzten Landtagswahl. Es sei kaum zu ermessen, was der Erfolg nach dem großen Gewinn bei der Wahl in Schleswig-Holstein vor einer Woche bedeute.

Zur Ampel-Koalition mit SPD und FDP im Bund sagte Haßelmann: "Wir haben ein klares Fortschrittsprogramm, daran wollen wir weiter arbeiten."/hrz/DP/he