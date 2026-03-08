|
08.03.2026 18:28:39
Grünen-Bundesvorsitzende Brantner: 'Gutes Signal'
STUTTGART (dpa-AFX) - Nach den Prognosen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner das Ergebnis ihrer Partei als "ein gutes Signal aus Baden-Württemberg an die Republik" bezeichnet. Die Menschen hätten sich für Zuversicht und Mut entschieden "und nicht für den Weg zurück in die Vergangenheit", sagte Brantner. Das Ergebnis sei auch ein großer Erfolg für den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir.
Nach den Prognosen von ARD und ZDF liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Özdemir knapp vor der CDU von Landeschef Manuel Hagel. Sie kommen auf 31,5 bis 32 Prozent (2021: 32,6 Prozent), die CDU liegt mit 29,0 bis 30,5 Prozent knapp dahinter (24,1)./mov/DP/mis
