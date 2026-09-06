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06.09.2026 18:53:38
Grünen-Chef Banaszak mit Blick auf AfD-Sieg: Dramatische Zustände
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaszak hat bestürzt auf die starken Stimmenzuwächse der AfD bei der Wahl in Sachsen-Anhalt reagiert. "Das sind dramatische Zustände, die sich hier zeigen", sagte Banaszak. Es würden zwei Herzen in seiner Brust schlagen, sagte er weiter mit Blick auf die Stimmenzuwächse der Grünen. Viele hätten die Grünen schon abgeschrieben, nun hole die Partei aller Voraussicht nach das beste Ergebnis in der Geschichte von Sachsen-Anhalt bei einer Landtagswahl. "Das erfüllt mich mit Freude und mit Stolz." Viele Menschen steckten jetzt große Erwartungen und große Hoffnungen in die Grünen./hoe/DP/zb
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