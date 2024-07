Grünen-Fraktionschef: Müssen den Menschen Hoffnung geben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen sollten den Menschen in Deutschland wieder mehr Hoffnung geben. Das fordert der Fraktionsvorsitzende der Partei im Berliner Abgeordnetenhaus, Werner Graf. "Wir sind eine sehr technische Partei geworden, die Maßnahmen am Rechenschieber für Wissenschaftler erklärt, aber die nicht die Herzen der Menschen erreicht", sagte Graf der Zeitung "Tagesspiegel". "Wir müssen ein Angebot machen, das den Menschen Hoffnung gibt und nicht Angst macht. Da sind wir gerade falsch gewickelt."

Die Menschen müssten wissen, dass die Grünen auch sozial an ihrer Seite stehen, wenn Maßnahmen für den Klimaschutz umgesetzt werden. "Dass wir eben nicht die Menschen mit wenig Geld vergessen." Weiter sagte Graf: "Den sozialen Schutz haben wir beim Gebäudeenergiegesetz am Anfang nicht implementiert, und das Klimageld ist einfach in der Schublade verschwunden." Dabei hätten die Grünen laut Graf damit klar zeigen können, dass Klimaschutzmaßnahmen so angegangen würden, dass Menschen mit kleinem Geldbeutel nicht unter die Räder kämen. "Das ist die zentrale Aufgabe, doch darauf haben wir auf Bundesebene zurzeit keine hörbaren Antworten."/sck/DP/zb