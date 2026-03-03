03.03.2026 13:43:38

Grünen-Fraktionschefin fordert Rückholung aus Nahost

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann verlangt von der Bundesregierung einen entschlosseneren Einsatz zur Rückholung deutscher Staatsbürger aus Nahost. "Die Bundesregierung muss jetzt dafür Sorge tragen, dass die Zivilistinnen und Zivilisten, die in der Region festsitzen, weil es keine Möglichkeit für Flüge gibt, nach Deutschland kommen können", forderte Haßelmann zur Situation rund um den Iran-Krieg. "Wir haben hier eine Schutzverantwortung."

Sie frage sich, ob die Bundesregierung ausreichend vorbereitet gewesen sei, sagte Haßelmann. Es müssten alle Hebel für eine Rückkehr in Bewegung gesetzt werden.

Das Auswärtige Amt bereitet derzeit die Rückholung von Kranken, Kindern und Schwangeren aus der Konfliktregion vor. Sie will dazu gecharterte Maschinen in die Hauptstädte Riad (Saudi-Arabien) und Maskat (Oman) schicken. Derzeit sitzen wegen des Krieges im Iran Zehntausende Reisende fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind allein rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen./hrz/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen