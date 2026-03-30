Grünen-Vorsitzende gegen Merz-Pläne für Rückkehr nach Syrien

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) genannte Rückkehrquote für syrische Flüchtlinge als "abenteuerlich" kritisiert. "Für viele Menschen ist der Rückweg nach Syrien überhaupt noch gar keine Option", sagte Brantner in Berlin.

Beim Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa hatte Merz dafür geworben, dass 80 Prozent der Menschen, die während des Assad-Regimes nach Deutschland geflüchtet waren, in den kommenden drei Jahren in ihre Heimat zurückkehren.

Brantner verwies hingegen auf die aus ihrer Sicht fragile Situation in Syrien. Sicherheitsfragen seien nicht geklärt, und das Vertrauen in den Übergangsprozess sei in den vergangenen Monaten stark erschüttert worden./ax/DP/zb