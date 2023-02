Grünen-Vorsitzende Lang lehnt russischen Diktatfrieden in Ukraine ab

LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang hat einen einseitigen russischen Diktatfrieden zur Beendigung des Krieges in der Ukraine strikt abgelehnt. "Was wäre das für ein Frieden, wo ein Kriegsverbrecher durchkommt mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg?", sagte sie beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut. Man müsse zwar über den richtigen Weg hin zu einem Frieden diskutieren. "Aber was nicht geht, ist Opfer und Täter einfach zu vertauschen", betonte Lang.

Klar sei: "Wenn die Ukraine die Waffen niederlegt, dann endet die Ukraine. Wenn Russland die Waffen niederlegt, dann endet dieser Krieg." Deutschland unterstütze die Ukraine, weil man wolle, dass dieser Krieg ende. "Und deshalb unterstützen wir die Ukraine, weil wir Frieden wollen." Lang sagte, Kremlchef Wladimir Putin habe sich verrechnet. Er habe Deutschland und den Westen spalten und die Solidarität mit der Ukraine brechen wollen. "Wladimir Putin hat die Stärke unserer Demokratie unterschätzt."