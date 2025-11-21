21.11.2025 18:04:38

Grüner Strom für Afrika: Deutschland hilft mit Milliarden

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Deutschland und zahlreiche weitere Staaten und Organisationen haben insgesamt 15,5 Milliarden Euro für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Afrika zugesagt. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Abschluss einer weltweiten Kampagne mitteilte, soll mit dem Geld unter anderem das riesige Solarenergie-Potenzial auf dem Kontinent besser genutzt werden. Rund 600 Millionen Menschen in Afrika hätten noch immer keinen Zugang zu Elektrizität, sagte sie bei der Abschlussveranstaltung der Finanzierungs-Kampagne am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg.

Nach Angaben der EU-Kommission stellen die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten insgesamt rund 15,1 Milliarden Euro des Gesamtbetrags zur Verfügung. Der deutsche Beitrag wird mir mehr als zwei Milliarden Euro beziffert. Hinzu kommt das Geld, das die Bundesrepublik als größter Unterstützer des EU-Haushalts indirekt beisteuert.

Die Kampagne zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Afrika war im vergangenen Jahr von Ursula von der Leyen gemeinsam mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa gestartet worden. Hintergrund war eine Vereinbarung von der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. Bei ihr hatten sich Staats- und Regierungschefs verpflichtet, die Kapazität erneuerbarer Energien bis Ende dieses Jahrzehnts weltweit zu verdreifachen, um den Übergang von fossilen Brennstoffen zu sauberer und nachhaltiger Energie zu beschleunigen.

Nach Angaben der EU-Kommission kann Afrika dabei eine wichtige Rolle spielen. Der Kontinent verfüge über 60 Prozent der weltweit besten Solarressourcen, teilte die Behörde am Freitag mit. Gleichzeitig habe Afrika bislang nur zwei Prozent der weltweiten Energieinvestitionen angezogen. Wichtig sei ein Ausbau auch deswegen, weil sich die Bevölkerung Afrikas bis 2050 Prognosen zufolge verdoppeln werde./aha/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:20 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
22:36 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen