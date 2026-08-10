Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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10.08.2026 15:32:00
Grünes Licht aus Brüssel: Mercedes-Benz verkauft Niederlassungen
In Berlin und Brandenburg soll ein britisches Unternehmen mehrere Niederlassungen von Mercedes-Benz übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|11,50
|-0,86%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,86
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