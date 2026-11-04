Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Erstlinienzulassung
|
04.11.2026 16:31:00
Grünes Licht aus China für Sevabertinib: Bayer-Aktie gefragt
Nach einer Entscheidung der National Medical Products Administration (NMPA) darf der Wirkstoff künftig als Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden, wie Bayer mitteilte.
In China existierte bereits seit Jahresbeginn eine Zulassung der Arznei als Monotherapie gegen diesen Krebs nach vorheriger systemische Therapie. In Japan und den USA gibt es seit dem Sommer Zulassungen für eine Erstlinienbehandlung.
Lungenkrebs sei weltweit noch immer die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle, sagte Bayers Pharma-Forschungsschef Christian Rommel. "Für Patienten in China mit HER2-mutiertem NSCLC, einer eigenständigen Unterform, die häufig Menschen betrifft, die nie geraucht haben, stellt diese Zulassung einen bedeutsamen Fortschritt dar."
Die Bayer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,43 Prozent auf 53,62 Euro.
DJG/rio/hab
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