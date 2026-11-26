Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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26.11.2026 11:25:20
Grünes Licht aus Polen: Unicredit-Chef Orcel peilt Aufsichtsratsvorsitz der Commerzbank an
Zwei Jahre lang baut die Unicredit ihren Anteil an der Commerzbank trotz großer Widerstände aus. Nun räumt auch die letzte Finanzaufsicht den Weg für die Übernahme frei. Unicredit-Chef Orcel verliert keine Zeit und nimmt die Führungsspitze ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Commerzbank
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17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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16:39
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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16:39
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
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15:58
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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12:26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,77
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