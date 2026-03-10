Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
10.03.2026 13:51:07
Grünes Licht für Diehl und Nammo: Rheinmetall-Konkurrenten schließen sich für großen Bundeswehr-Auftrag zusammen
Um Standard-Artilleriegranaten in größerem Umfang herstellen zu können, wird das deutsche Rüstungsunternehmen Diehl Defence mit einem norwegischen Hersteller zusammenarbeiten. Das Kartellamt steht dem Vorhaben nicht im Wege.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
