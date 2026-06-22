Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
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22.06.2026 17:48:00
Grünes Signal gegen Palantir: Basis revoltiert gegen Überwachungssoftware
Ein klares Votum der Landesdelegiertenkonferenz in NRW zu Palantir erhöht den Druck auf die schwarz-grüne Koalition und strahlt bis nach Baden-Württemberg aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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