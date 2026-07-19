Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.07.2026 08:16:00
Grünheide: Tesla will in Deutschland expandieren
Mehr Produktion, mehr Jobs: Tesla plant, in Grünheide auf bis zu 7500 Fahrzeuge pro Woche zu kommen. Zugleich nennt das Unternehmen Unsicherheiten durch geopolitische Konflikte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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