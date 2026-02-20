Gruma SAB de CV (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gruma SAB de CV (B) hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,59 MXN. Im Vorjahresviertel hatte Gruma SAB de CV (B) 8,64 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,10 Milliarden MXN – das entspricht einem Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,25 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 28,22 MXN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,76 MXN je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,93 Prozent auf 122,40 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,91 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at