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23.10.2026 06:31:29
Gruma SAB de CV (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Gruma SAB de CV (B) hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,73 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,08 MXN erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,50 Milliarden MXN – eine Minderung von 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,48 Milliarden MXN eingefahren.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,69 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 29,75 Milliarden MXN geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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