AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|
01.01.2026 16:33:39
Grundlegende Reform gefordert: Arbeitgeber wollen Axt an Lohnfortzahlung für Kranke legen
Die steigenden Fehlzeiten durch Krankheiten sind Arbeitgebern ein Dorn im Auge. Der BDA fordert Gegenmaßnahmen, etwa strengere Regeln zur Lohnfortzahlung. Auch die telefonische Krankschreibung steht wieder mal zur Debatte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
