Grundsteinlegung für Fabrik: Rheinmetall kurbelt Munitionsproduktion deutlich an

Deutschland mangelt es erheblich an Waffen und Munition - für die eigenen Streitkräfte, aber auch, um die Ukraine zu unterstützen. Der Konzern Rheinmetall wird in seinem neuen Werk in Zukunft Hunderttausende Schuss Artilleriemunition produzieren. Damit soll Deutschland unabhängiger werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel