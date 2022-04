Grupa Azoty (ex Zaklady Azotowe) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupa Azoty (ex Zaklady Azotowe) stellte am 27.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 82,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,74 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,00 Milliarden PLN ausgewiesen.

Der Umsatz lag bei 15,90 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 51,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,53 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 5,770 PLN geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 15,58 Milliarden PLN taxiert.

Redaktion finanzen.at