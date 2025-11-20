Grupa Azoty (ex Zaklady Azotowe): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Grupa Azoty (ex Zaklady Azotowe) hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 PLN, nach -2,380 PLN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,20 Prozent zurück. Hier wurden 2,89 Milliarden PLN gegenüber 3,09 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

