Grupa Kety gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grupa Kety hat am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 13,41 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupa Kety 12,35 PLN je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Grupa Kety 1,43 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at