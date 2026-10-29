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29.10.2026 06:31:29
Grupa Kety stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Grupa Kety hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 21,18 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,96 PLN je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Grupa Kety 1,64 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,45 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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