Grupa Kety: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupa Kety hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,43 PLN. Im Vorjahresviertel waren 17,30 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Milliarden PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at