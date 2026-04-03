Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer legte Quartalsergebnis vor

Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer hat am 02.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,640 PLN je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 197,0 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer einen Umsatz von 187,5 Millionen PLN eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,46 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,99 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 811,20 Millionen PLN gegenüber 770,01 Millionen PLN im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,72 PLN gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 816,72 Millionen PLN geschätzt.

Redaktion finanzen.at