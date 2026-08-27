Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216,2 Millionen PLN – ein Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer 204,4 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at