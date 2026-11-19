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19.11.2026 06:31:28
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer ließ sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,00 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer 0,940 PLN je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 222,6 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer 205,0 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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