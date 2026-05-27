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27.05.2026 06:31:29
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,91 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,950 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 209,4 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,9 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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