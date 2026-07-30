Grupe SAB de CV: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Grupe SAB de CV hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,72 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grupe SAB de CV -0,410 MXN je Aktie generiert.

Grupe SAB de CV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 698,7 Millionen MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 747,5 Millionen MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at