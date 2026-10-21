Grupo Aeromexico SAB de CV Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,04 MXN je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 27,96 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,55 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at