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21.10.2026 06:31:29
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,01 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,60 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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