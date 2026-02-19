Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Aeromexico SAB de CV Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,44 Milliarden USD im Vergleich zu 1,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Grupo Aeromexico SAB de CV Registered im vergangenen Geschäftsjahr 5,38 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered 5,60 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at