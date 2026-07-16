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16.07.2026 06:31:29
Grupo Aerop del Pacifico öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Grupo Aerop del Pacifico hat am 13.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,66 MXN. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aerop del Pacifico 4,98 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,29 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 10,88 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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