26.02.2026 06:31:29
Grupo Aerop del Pacifico zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Aerop del Pacifico präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Aerop del Pacifico ein EPS von 4,11 MXN je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,77 Prozent auf 9,89 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,63 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 18,93 MXN gegenüber 17,04 MXN im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 41,41 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,61 Milliarden MXN in den Büchern standen.
