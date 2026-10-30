Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281,6 Millionen USD im Vergleich zu 210,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at