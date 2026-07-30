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30.07.2026 06:31:29
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,42 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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