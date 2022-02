Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B hat am 23.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,96 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B ein EPS von 4,88 MXN je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B 2,68 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,62 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 17,01 MXN je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,70 Milliarden MXN gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 59,07 MXN beziffert. Im Vorjahr hatten 22,43 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,69 Prozent auf 8,72 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,88 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,62 MXN und einem Umsatz von 8,54 Milliarden MXN für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at