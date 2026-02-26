Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B mit einem Umsatz von insgesamt 224,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,75 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,76 USD, nach 5,57 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 831,46 Millionen USD gegenüber 822,30 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,65 USD und einen Umsatz von 930,87 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at